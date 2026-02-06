LAMM: Mjegull në disa rrugë, nuk ka vonesa në pikat kufitare
Trafiku në rrugët shtetërore po zhvillohet në kushte dimërore, në rrugë kryesisht të thata dhe herë pas here të lagura. Dukshmëri e zvogëluar për shkak të mjegullës deri në 50 metra vërehet në afërsi të Gjevgjelisë, deri në 100 metra në Strumicë, Negotinë dhe Saramzalinë dhe deri në 150 metra në Demir Kapi, njoftoi LAMM.
Të gjitha rrugët në vend janë të kalueshme.
Intensiteti i trafikut në rrugët jashtë zonave urbane është mesatar. Në pikat kufitare në anën e RMV-së, nuk ka vonesa më të gjata për hyrje dhe dalje nga vendi.
LAMM rekomandon shpejtësi të rregulluar, duke respektuar sinjalistikën e vendosur të trafikut dhe menaxhim të kujdesshëm të automjeteve, veçanërisht në rrugët nëpër lugina, lugina lumenjsh dhe gryka, ku ekziston mundësia e rrëshqitjeve të dheut. Kjo vlen veçanërisht për seksionet Katllanovë – Veles, Mavrovë – Dibër – Strugë, Vinicë – Berovë dhe Koçan – Delçevë.