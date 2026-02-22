LAMM: Komunikacioni zhvillohet pa probleme, pa pritje të gjata kufitare
Trafiku në rrugët shtetërore po zhvillohet në kushte dimërore, në rrugë mjaft të lagështa.
Reshje të lehta bore me intensitet të ndryshueshëm janë regjistruar në rrugën Tetovë-Gostivar-Mavrovë dhe në Kodrën e Diellit.
Nga LAMM thonë se intensiteti i trafikut në rrugët jashtë zonave urbane është mesatar, dhe në pikat kufitare në anën e Maqedonisë, nuk ka vonesa më të gjata për hyrje dhe dalje nga vendi.
LAMM rekomandon shpejtësi të rregulluar, duke respektuar sinjalistikën e vendosur të trafikut dhe menaxhim të kujdesshëm të automjeteve, veçanërisht në rrugët nëpër lugina, lugina lumenjsh dhe gryka, ku ekziston mundësia e rrëshqitjeve të dheut.
Kjo vlen veçanërisht për seksionet Katllanovë – Veles, Mavrovë – Dibër – Strugë, Vinicë – Berovë dhe Koçan – Delçevë.