LAMM: Komunikacioni zhvillohet pa pengesa, nuk ka vonesa në pikat kufitare
Trafiku në rrugët shtetërore po zhvillohet pa pengesa, në rrugë të lagështa. Intensiteti i trafikut në rrugët jashtë zonave urbane është mesatar, njofton LAMM.
Në pikat kufitare në anën maqedonase, nuk ka vonesa më të gjata për hyrje dhe dalje nga vendi.
LAMM rekomandon të përshtatet shpejtësia e lëvizjes, të respektohen sinjalet e vendosura të trafikut dhe të ngaset me kujdes, veçanërisht në rrugët nëpër lugina, lugina dhe gryka ku ekziston mundësia e rrëshqitjeve të dheut. Kjo vlen veçanërisht për seksionet Katllanovë – Veles, Mavrovë – Dibër – Strugë, Vinicë – Berovë dhe Koçan – Dellçevë.