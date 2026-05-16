LAMM: Komunikacioni në rrugët e Maqedonisë po zhvillohet pa pengesa
Komunikacioni në rrugët shtetërore në Maqedoninë e Veriut po zhvillohet pa probleme dhe në kushte të mira, ndërsa shumica e rrugëve janë të thata, njofton Lidhja Auto Moto e Maqedonisë (LAMM).
Sipas informacionit të fundit, intensiteti i trafikut jashtë zonave urbane është mesatar, ndërsa në vendkalimet kufitare, nga ana e Maqedonisë së Veriut, nuk janë regjistruar pritje më të gjata për hyrje apo dalje nga vendi.
LAMM apelon deri te shoferët që të respektojnë shpejtësinë e lejuar, sinjalistikën rrugore dhe të drejtojnë automjetet me kujdes të shtuar, veçanërisht në rrugët që kalojnë nëpër lugina, gryka dhe rajone malore, ku ekziston rreziku i rrëshqitjeve të dheut.
Kujdes i veçantë rekomandohet në akset rrugore Katllanovë–Veles, Mavrovë–Dibër–Strugë, Vinicë–Berovë dhe Koçan–Dellçevë.