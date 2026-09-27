LAMM apelon shoferët: Kujdes nëpër rrugët ku ka mundësi për rrëshqitje të dheut

LAMM apelon shoferët: Kujdes nëpër rrugët ku ka mundësi për rrëshqitje të dheut

Trafiku në rrugët shtetërore po zhvillohet pa probleme, në rrugë kryesisht të thata dhe me intensitet të moderuar jashtë zonave urbane. Aktualisht nuk ka vonesa më të gjata në pikat kufitare në anën maqedonase për hyrje dhe dalje nga vendi.

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LAMM u bën thirrje shoferëve të rregullojnë shpejtësinë dhe të ngasin me kujdes, veçanërisht në rrugët nëpër lugina, lugina lumenjsh dhe gryka për shkak të mundësisë së shtuar të rrëshqitjeve të dheut.
Ky rekomandim vlen veçanërisht për seksionet Katllanovë – Veles, Mavrovë – Dibër – Strugë, Vinicë – Berovë dhe Koçan – Delçevë.

Lajm i mirë për shoferët është se rruga Ohër – Resnjë përmes Parkut Kombëtar Galiçicë është rihapur për trafik për të gjitha llojet e automjeteve që peshojnë deri në 3.5 ton.

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