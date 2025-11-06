Lamine Yamal thyen heshtjen dhe flet për sëmundjen e pashërueshme

Lamine Yamal thyen heshtjen dhe flet për sëmundjen e pashërueshme

Lamine Yamal i është kundërpërgjigjur raportimeve për problemet në zonën pubike, duke i quajtur ato “të gjitha gënjeshtra” pas barazimit 3-3 të Barcelonës ndaj Club Brugge.

Gjatë javës së fundit ka pasur shumë raportime se Yamal ka probleme shëndetësore që mund ta përcjellin gjithë jetën, pasi ato janë të menaxhueshme, por jo edhe të shërueshme.
18-vjeçari, i cili shënoi një gol të shkëlqyer në barazimin ndaj Club Brugge në Ligën e Kampionëve, ka thyer heshtjen më në fund duke folur rreth këtyre thashethemeve.

“Është thënë shumë për pubalgjinë time dhe se isha i trishtuar – të gjitha janë gënjeshtra”, ka thënë fillimisht Yamal.
“Përpiqem të mos lexoj çfarë thuhet për mua. Gjithsesi, jam i sigurt se mund të kthehem në nivelin tim më të mirë”.

Ai madje i mirëpriti vërshëllimat e mundshme në ndeshjet e ardhshme.

“Nëse më vërshëllejnë, kjo është sepse e dinë që jam një lojtar i rëndësishëm në fushë”, përfundoi ylli i Barcelonës.

MARKETING

Të ngjajshme

Beqiri dhe Zejnullai: Duhet të vrapojmë shumë, nëse duam të marrim rezultat pozitiv

Beqiri dhe Zejnullai: Duhet të vrapojmë shumë, nëse duam të marrim rezultat pozitiv

Shkëndija para një sfide tjetër europiane, përballet me Jagellonian

Shkëndija para një sfide tjetër europiane, përballet me Jagellonian

Flick i rraskapitur, po mendon largimin nga Barcelona në fund të sezonit

Flick i rraskapitur, po mendon largimin nga Barcelona në fund të sezonit

Gjiganti evropian ka gati 100 milionë euro për nënshkrimin e Bastonit në janar

Gjiganti evropian ka gati 100 milionë euro për nënshkrimin e Bastonit në janar

Sot zhvillohen nëntë ndeshje interesante në Ligën e Kampionëve

Sot zhvillohen nëntë ndeshje interesante në Ligën e Kampionëve

Bayern “mbretëron” në Paris, fiton ndaj kampionëve të Europës, Liverpool triumf zemre ndaj Realit

Bayern “mbretëron” në Paris, fiton ndaj kampionëve të Europës, Liverpool triumf zemre ndaj Realit