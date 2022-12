LAJMI I FUNDIT: Policia e Kosovës sulmohet me armë të gjata në veri, lëndohet një polic

Policia e Kosovës është sulmuar në veri të vendit, raporton Gazeta Blic.

Kumtesa e Policisë:

NJOFTIM PËR MEDIA

Sot me datë 08.12.2022, rreth orës 23:00, në fshatin Serbovc, Komuna e Zveçanit, Njësitet policore deri sa kanë qenë në detyra të rregullta, në patrullim, janë sulmuar nga persona të armatosur me armë të gjata, nga një automjet i tipit Audi, ngjyrë hiri, me targa KM.

Si pasoj e incidentit, një pjesëtarë i Policisë së Kosovës është lënduar lehtë dhe janë shkaktuar dëme të konsiderueshme materiale në veturën e policisë.