LAJMI I FUNDIT/ Arrestohet drejtori i Higjienës Komunale

LAJMI I FUNDIT/ Arrestohet drejtori i Higjienës Komunale

Njësia për Krim Ekonomik e SPB Shkup pasditen e sotme ka konfiskuar dokumentacion shtesë dhe ka arrestuar dy persona të dyshuar për mosveprim në lidhje me menaxhimin e mbeturinave në qytetin e Shkupit.
Sipas burimeve policore, gjatë pasdites pritet që ndaj të arrestuarve të ngritet kallëzim penal në Prokurorinë Themelore Publike.
“Me urdhër të Prokurorisë Themelore Publike në Shkup, zyrtarët e policisë po ndërmarrin veprime për sigurimin e provave. Janë arrestuar dhe po mbahen dy persona nga udhëheqja e Ndërmarrjes Publike “Higjiena Komunale” – Shkup, lidhur me dyshimet për kryerjen e një vepre penale sipas nenit 230 të Kodit Penal”, thonë nga Prokuroria.
Njëri nga të arrestuarit është Sabahadin Rustemi, drejtor i Ndërmarrjes Publike “Komunale Higjiena”, i cili u emërua më 29 janar 2025.

MARKETING

Të ngjajshme

Ministri izraelit: Turqia nën udhëheqjen e Erdoganit zbatoi sanksione diplomatike dhe ekonomike ndaj Izraelit

Ministri izraelit: Turqia nën udhëheqjen e Erdoganit zbatoi sanksione diplomatike dhe ekonomike ndaj Izraelit

Shtrenjtohen çmimet e derivateve të naftës

Shtrenjtohen çmimet e derivateve të naftës

Sulmoi futbollistët 15-vjeçarë, dënohet me 11 muaj burg 43-vjeçari nga Shkupi

Sulmoi futbollistët 15-vjeçarë, dënohet me 11 muaj burg 43-vjeçari nga Shkupi

Mickoski mohon se Merko do bëhet pjesë e Qeverisë: Mendoj, tamam puna!

Mickoski mohon se Merko do bëhet pjesë e Qeverisë: Mendoj, tamam puna!

O.K.H Merhamet merr pjesë në Forumin Ballkanik për Qëndrueshmërinë e Organizatave Humanitare

O.K.H Merhamet merr pjesë në Forumin Ballkanik për Qëndrueshmërinë e Organizatave Humanitare

Kamionë me ndihma humanitare hyjnë në Gaza përmes pikës kufitare “Karam Abu Salem”

Kamionë me ndihma humanitare hyjnë në Gaza përmes pikës kufitare “Karam Abu Salem”