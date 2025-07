Lajm i keq për përdoruesit e këtyre kartave grafike

Nvidia ka njoftuar se do fund të vitit 2025 do të ndalojë mbështetjen për drajverët e tre grupeve të njohura të kartave grafike: Maxwell, Pascal dhe Volta.

Ky ndryshim do të ndikojë në modelet e njohura si GTX 900, GTX 1000 dhe TITAN V.

Për shembull, GTX 1080 Ti, një kartë ende e përdorur nga shumë përdorues, do të jetë pjesë e kësaj ndalese.

Çfarë do të thotë kjo për përdoruesit?

Pa përditësime të ardhshme: Kartat e përmendura nuk do të marrin më përditësime të ardhshme, përfshirë përditësime të sigurisë dhe optimizime për lojëra të reja.

Përputhshmëri me softuerët e rinj: Me kalimin e kohës, mund të ketë probleme përputhshmërie me versionet e reja të sistemeve operative dhe aplikacioneve.

Përdorimi i vazhdueshëm: Përdoruesit mund të vazhdojnë të përdorin këto karta, por pa mbështetje të ardhshme nga Nvidia.

A duhet të shqetësoheni?

Nëse përdorni një nga këto karta dhe nuk planifikoni të kaloni në një model më të ri, mund të vazhdoni të përdorni pajisjen tuaj.

Megjithatë, është e rëndësishme të jeni të vetëdijshëm për kufizimet e mundshme në të ardhmen.

Nëse jeni të interesuar për performancë të lartë dhe mbështetje të vazhdueshme, mund të jetë koha për të konsideruar një përditësim të sistemit tuaj.

