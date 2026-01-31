Lajçak jep dorëheqje pasi i doli emri në dosjen Epstein
Kryeministri sllovak Robert Fico pranoi sot dorëheqjen e këshilltarit të tij Miroslav Lajçak, pasi emri i tij u shfaq në dokumente që lidhen me pedofilin Jeffrey Epstein.
Lajçak kishte ofruar më parë dorëheqjen e tij, dhe Fico e pranoi atë, megjithëse këshilltari i tij i hodhi poshtë akuzat nga dokumentet, shkruan portali sllovak Pravda.
Duke komentuar informacionin rreth emrit të Lajçakut në dokumentet e Epsteinit, Fico deklaroi: “Nuk kam parë kaq shumë hipokrizi për një kohë të gjatë.”
Ai pohoi se “gjithçka po përdoret për ta sulmuar atë”.
“Miro e ka treguar edhe një herë veten si një diplomat i shkëlqyer dhe unë e pranoj ofertën e tij për t’i dhënë fund bashkëpunimit, megjithëse të gjithë, jo vetëm unë, po humbasim një burim të jashtëzakonshëm përvoje në diplomaci dhe politikë të jashtme”, tha Fico.
Bëhet e ditur se përfaqësuesit e opozitës, si dhe të koalicionit SNS, kërkuan dorëheqjen e Lajçakut nga pozicioni i këshilltarit të Kryeministrit për shkak të komunikimit të tij me Epstein.
Më herët gjatë ditës, Lajçak njoftoi në deklaratën e tij se do t’ia ofronte pozicionin vetë kryeministrit.
Ai deklaroi gjithashtu se dënonte krimet e pedofilit të ndjerë amerikan Jeffrey Epstein.
Sipas Lajçak, nëse do ta kishte ditur shkallën e plotë të veprimeve të Epstein në të kaluarën, nuk do të kishte pasur komunikim me të.