Lajçak: Edi Rama erdhi te Borelli me propozim për konferencë ndërkombëtare

Emisari i Bashkimit Europian për Ballkanin Miroslav Lajçak, i cili merret me lehtësimin e bisedimeve Kosovë -Serbi, ka folur rreth propozimit të Edi Ramës për konferencë ndërkombëtare, nga e cila “Kurti dhe Vuçiq nuk do të dilnin pa arritur marrëveshje”.

Lajçak ka thënë se me këtë propozim Rama ka shkuar dje te Shefi i Diplomacisë Europiane Josep Borell.

“ Është nismë e Edi Ramës. Më duhet të them se ai luan një rol aktiv dhe konstruktiv në të gjithë krizën, sepse është një njohës i mirë i situatës në terren. Sigurisht, si kryeministër i Shqipërisë, zëri i tij është mjaft autoritativ për t’u dëgjuar. Unë jam në kontakt të rregullt me ​​të dhe e di se sa kohë dhe autoritet ka investuar për të gjetur një zgjidhje. Ky është propozimi me të cilin ai erdhi. Jemi në kontakt të përditshëm me SHBA-në dhe kryeqytetet kryesore evropiane. Por sigurisht, platforma më e mirë për zgjidhjen e çështjeve është dialogu dhe ne duhet t’i kthehemi dialogut” ka thënë Lajçak.

Por, a është opsion real një konferencë e tillë?

“Nuk u diskutua për pritjet nga ajo konferencë. Është shumë herët për të spekuluar për këtë. Dua të theksoj edhe një herë se rolin e Ramës e shoh konstruktiv” ka theksuar Lajçak.

Sllovaku e ka vlerësuar edhe draft -propozimin e Ramës për Asociacionin duke thënë se është shumë serioz, por e ka quajtur dokument jashtë procesit që mund të përdoret.

“Është një dokument shumë serioz dhe i mirë. E kemi analizuar dhe mendoj se është një dokument cilësor. Sigurisht, vjen nga jashtë procesit. Sipas të gjitha dokumenteve nga dialogu, është e qartë se statuti i Asociacionit duhet të ndërtohet në dialog. Sa i përket procesit, ai është jashtë. Por, për sa i përket përmbajtjes dhe përmbajtjes, ka elementë që mund të përdoren” ka theksuar Lajçak.

