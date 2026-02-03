Lajçak e pranon se ka pasur komunikim “të papërshtatshëm” me Epstein: Kam treguar gjykim të dobët
Ish-emisari i BE-së për dialogun Kosovë-Serbi, Miroslav Lajçak, ka pranuar se ka pasur komunikim “të papërshtatshëm” me Jeffrey Epstein.
Megjithatë, ai ka thënë se nuk i mban mend mesazhet ku përmendeshin vajzat.
“Nuk mund t’i konfirmoj, por as t’i mohoj”, ka thënë ai për radiostacionin shtetëror sllovak.
Ai e ka pranuar se në këtë komunikim është treguar i dobët.
“Kam treguar gjykim të dobët… shprehje të egove mashkullore — muhabet vetëkënaqës”, është shprehur ai.
Ai ka theksuar se raporti i tij me pedofilin Epstein ishte vetëm në nivel fjalësh.
“Marrëdhënia ime me Epsteinin ishte vetëm në nivel fjalësh, jo veprash. Sot e paguaj çmimin për komunikimin dhe njohjen me të”, ka thënë ai, raporton AP.