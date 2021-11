Labënishti: Duam të gjejmë rrugë të përbashkët me partitë opozitare se si të vijmë në pushtet

Sekretari për Politika Strategjike në Alternativa, Arben Labënishti, ka thënë se detyra e partisë së tij është që të flet me partnerët e opozitës për të gjetur rrugë dhe mundësi se si të vihet deri te një qeverisje tjetër.

“Alternativa është një parti politike opozitare dhe detyra e Alternativës është që të flet me partnerët e opozitës për të gjetur rrugë dhe mundësi se si mund të vihet deri te një qeverisje tjetër nga opozita për të qeverisur në mënyërë më të mirë dhe më të qëlluar dhe më progresiste. Alternativa ka bindjet dhe qëndrimet e saj në bisedat me këto parti të opozitës. Ne urojmë që dhe do të donim që të gjejmë një rrugë të përbashkët e cila do të zgjidhte hallet dhe shqetësimet të cilat ne i kemi të përbashkëta për një qeverisje më të mirë, më seriozë që do ta nxjerrnin vendin nga kriza politike”, u shpreh Labënishti.