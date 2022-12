La Liga ka ndaluar transferimin e Mukokos te Barcelona

Drejtuesit e La Ligës spanjolle ia kanë ndaluar Barcelonës të nënshkruajë kontratë me futbollistin e ri të Borussia Dortmundit, Yussuf Mukoko, ka raportuar gazetari i njohur spanjoll Gerard Romero.

Mukoko ishte në radarin e Barcelonës prej disa muajsh, i cili përpara se të niste negociatat me 18-vjeçarin dhe Borussia Dortmund kërkoi leje nga L Liga për të blerë lojtarë të rinj në afatin kalimtar të janarit.

Megjithatë, klubi katalanas mori një përgjigje negative, me arsyetimin se me atë transferim, Barcelona do të shkelte “fair play” financiar.

Prandaj, drejtuesit e Barcelonës vendosën ta zgjasin këtë transferim edhe për afatin kalimtar veror, pasi Mukoko ka kontratë me Borussia deri në qershor të vitit 2023.