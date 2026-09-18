Kyuchyuk: Marrëdhëniet me RMV-në po vështirësohen gjithnjë e më shumë, duam të kufizohemi me vendet që i përkasin sistemit tonë të vlerave
“Marrëdhëniet me Republikën e Maqedonisë së Veriut po bëhen gjithnjë e më të vështira dhe gjithnjë e më keq.” Kjo u deklarua nga eurodeputeti bullgar Ilhan Kyuchyuk dhe ish-reporteri i PE për Maqedoninë në emisionin e BNT-së “Më shumë se një ditë”.
“Sepse nuk ka sinqeritet në Maqedoninë e Veriut sot. Ku dëshiron të shkojë vendi? Nëse ideja është të shkojmë në Bashkimin Evropian, dy partitë kryesore politike duhet të bien dakord për këtë çështje. Dhe të gjejnë këtë konsensus publik, politik, shoqëror në vendin e tyre. Dhe ne shohim pikërisht të kundërtën. Regres dhe tërheqje. Kjo nuk është në interesin e askujt, nuk është në interesin e Bullgarisë. Sepse ne duam të kufizohemi me vendet që i përkasin sistemit tonë të vlerave”, tha eurodeputeti nga grupi “Renew Europe”, raporton “BNT”.
Lidhur me rastin e Iva Mihajllovës, e cila akuzohet për shkaktimin e një aksidenti trafiku me një viktimë dhe për të cilën iu konfiskuan pasaportat maqedonase dhe bullgare, Kyuchyuk shpjegoi se ky është kryesisht një rast njerëzor.
“E di që shteti bullgar po bën gjithçka që është në fuqinë e tij për të mbrojtur këtë vajzë të re, sepse mjekët në Shkup kanë arritur në përfundimin se situata e saj po bëhet gjithnjë e më e ndërlikuar. Ekziston dëshira e mjekëve bullgarë dhe disa prej më të mirëve në këtë fushë për të shkuar dhe për të kontribuar në shërimin e tij. Refuzimi nga Maqedonia e Veriut është kategorik.
“Nuk do t’ju lejojmë të ndërhyni në punët tona të brendshme”. Këto nuk janë çështje të brendshme. Kjo është kryesisht një çështje njerëzore. Ky është një i ri që duhet të shërohet”, pohon eurodeputeti.