Kyuchyuk: Historia është pjesë përbërëse e procesit të negociatave

Historia është pjesë integrale e procesit të negociatave, ajo nuk është futur ndër qilim, përkundrazi, komisioni i përbashkët për histori duhet të përmbushë me përmbajtje mandatin e saj. Kështu, ndër të tjera, ka deklaruar në një intervistë për radion bullgare “Fokus”, eurodeputeti bullgar dhe raportuesi për RMV-në në BE, Ilhan Kyuchyuk.

I pyetur se pse Kryengritja e Ilindenit nuk u festua bashkërisht, si festë kombëtare e të dy kombeve, ai tha:

“Nuk e kemi festuar, sepse historia është pjesë integrale e procesit të negociatave dhe nuk jam dakord që është futur diku nën qilim. Përkundrazi, historia si shkencë, e cila është konservatore, duhet lënë në dorën e historianëve. Një mandat i tillë i jepet komisionit përkatës historik dhe ai mandat duhet të përmbushet me përmbajtje. Dhe vërtet duhet të punohet në frymën e shkencës, në frymën e mirëkuptimit të ndërsjellë, për të gjetur ato pika kontakti që kanë qenë në të kaluarën dhe për të kërkuar pika të reja kontakti që duhet të hyjnë në të ardhmen. Është e lidhur në mënyrë të pashmangshme me anëtarësimin e Maqedonisë së Veriut në BE. Si Bullgaria, ashtu edhe Maqedonia e Veriut mund të gjejnë vend atje, dhe kjo nuk bie ndesh me interesin kombëtar të Bullgarisë, përkundrazi, e pasuron atë dhe e detyron atë të jetë shumë më e përshtatshme për realitetet e reja që po ndodhin”, thotë Kyuchyuk.

Kyuchyuk ia atribuon mungesën e adhurimit të përbashkët situatës së paqëndrueshme politike.

“Do të shohim se si do të jetë vitin e ardhshëm. Por me siguri, çdo përpjekje e përbashkët për të shënuar data të tilla është e detyrueshme në marrëdhëniet tona, nëse ato kanë një mirëkuptim të natyrshëm për të çuar drejt së ardhmes dhe jo nacionalizmit, drejt ndërtimit të mureve shtesë”, tha Kyuchyuk.

Sipas tij, duhet të vlerësohet se ku dëshiron të shkojë shoqëria maqedonase.