Kyuchyuk: Brenda dy javësh do të dorëzohet në Kuvend propozimi për ndryshimet kushtetuese në RMV

Brenda dy javësh, Maqedonia e Veriut do të dorëzojë në Kuvend amendamentet kushtetuese për përfshirjen e bullgarëve. Këtë e ka bërë të ditur për mediat bullgare eurodeputeti dhe raportuesi special i PE për progresin e vendit tonë, Ilhan Kyuchyuk.

Ai mohoi se i është bërë presion për të shtyrë votimin e raportit të vjeshtës. Arsyeja e vonesës së raportit është se javën e kaluar eurodeputetët nuk ranë dakord që të përfshihen në të temat e marrëdhënieve dypalëshe midis Bullgarisë dhe Maqedonisë së Veriut.

“Nuk ka pasur presion nga asnjë shtet, as bullgar, as amerikan, as maqedonas, as ndonjë koleg nga unë nuk ka bërë presion”, theksoi Kyuchyuk.

Siç pretendon ai, është siguruar se ndryshimet kushtetuese po hyjnë në Kuvendin e Maqedonisë e Veriut.

“Ose këtë javë ose javën e ardhshme, propozimet specifike duhet të dorëzohen nga një komision punues dhe të shqyrtohen në përputhje me rrethanat në Kuvendin Kombëtar të Maqedonisë së Veriut”, tha Kyuchyuk.

Nuk ka një datë specifike deri në fund të vitit 2023 që eurodeputetët të miratojnë raportin e progresit.

