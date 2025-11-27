Kylian Mbappe shpallet ‘Lojtari i Javës’ në Ligën e Kampionëve pas katër golave në fitoren ndaj Olympiacos
Kylian Mbappe është shpallur ‘Lojtari i Javës’ në Ligën e Kampionëve, pas mjeshtërisë së tij të shkëlqyer me katër gola që e ndihmoi Real Madridin të fitonte me rezultatin 4-3 ndaj Olympiacos të mërkurën në mbrëmje.
Superylli francez e gdhendi emrin e tij në librat e rekordeve me het-trikun e dytë më të shpejtë në historinë e Ligës së Kampionëve, duke shënuar tre herë në vetëm gjashtë minuta e 42 sekonda gjatë pjesës së parë për të ndryshuar rezultatin kundër vendasve të fortë grekë.
Duke qenë në disavantazh në fillim të një ndeshjeje që shënoi përpjekjen e pestë të Real Madridit për fitore në fushën e Olympiacosit, përfundimi klinik i Mbappes – i kurorëzuar nga një gol i katërt – më në fund ia theu rrëmujën e tyre dhe i dha fund një serie zhgënjyese prej tre ndeshjesh pa fitore në të gjitha garat, duke i dhënë një vrull të ri skuadrës së Xabi Alonsos.
Me këtë triumf, Real Madridi u ngjit në vendin e pestë në renditjen e Ligës së Kampionëve me 12 pikë, duke qenë i vendosur të garojë për një nga tetë vendet e para që kualifikohen automatikisht në fazën eliminatore, me tre ndeshje të mbetura për t’u luajtur.
Goli i Mbappes jo vetëm që i siguroi tre pikët, por e çoi atë në krye të listës së golashënuesve të turneut me nëntë gola.
Mbappe në këtë garë mposhti lojtarë tjerë që shkëlqyen të mërkurën mbrëma, si Vitinha, i cili përfundoi i dyti, Pierre-Emerick Aubameyang i treti dhe Serhou Guirassy i katërti.