Kylian Mbappe, një hap larg një rekordi tjetër historik në Kupën e Botës

Kylian Mbappe, një hap larg një rekordi tjetër historik në Kupën e Botës

Kylian Mbappé mund të bëhet golashënuesi më i mirë i të gjitha kohërave në ndeshjet eliminatore të Kupës së Botës. Aktualisht, ai ka tetë gola, duke qenë i barabartë me legjendat braziliane Leônidas da Silva dhe Ronaldo Nazário.

Ylli i Francës dhe i Real Madridit ka vënë sytë mbi një rekord të ri historik, të cilin deri tani e ndan me dy emra të mëdhenj të futbollit botëror.

Në ndeshjen e ardhshme të fazës së 1/16-ve ndaj Suedisë, ai do të ketë mundësinë e parë për t’u shkëputur dhe për të hyrë i vetëm në histori.

Forma e jashtëzakonshme në Botëror

Talenti i Bondy-t ka arritur tetë gola në vetëm dy pjesëmarrje në Kupën e Botës: Rusi 2018 dhe Katar 2022. Në Rusi, ku u shpall kampion bote, ai shënoi dy gola ndaj Argjentinës në 1/16 dhe një tjetër në finale kundër Kroacisë. Katër vite më vonë, si lider i padiskutueshëm i “Les Bleus”, ai realizoi dy gola ndaj Polonisë në 1/16 dhe tre gola në finalen dramatike ndaj Argjentinës.

Në total, tetë gola në tetë ndeshje eliminatore, një statistikë mbresëlënëse që e vendos Mbappé mes më efikasëve në historinë e turneut. Në moshën 27-vjeçare, ai ka ende shumë mundësi për të thelluar këtë rekord në fazat vendimtare të kompeticionit.

Krahasimi me legjendat

Në këtë renditje, ai lë pas edhe Lionel Messin në aspektin e ndeshjeve eliminatore, pasi argjentinasi ka pesë gola në 12 ndeshje, megjithëse mbetet golashënuesi më i mirë i të gjitha kohërave në Kupat e Botës me 19 gola.

Duke u kthyer pas në histori, Ronaldo Nazário gjithashtu ka tetë gola në ndeshjet eliminatore, por në dhjetë paraqitje, duke përfshirë edicionet 1998, 2002 dhe 2006, ku u shpall edhe kampion bote dy herë.

Edhe më herët në histori qëndron Leônidas da Silva, një nga figurat e para të mëdha të futbollit botëror, i cili në Botërorin 1938 shënoi shtatë gola në vetëm katër ndeshje, duke e vendosur Brazilin në vendin e tretë.

Lista historike

Në këtë mënyrë, lista e golashënuesve më të mirë në ndeshjet eliminatore të Kupës së Botës kryesohet nga tre emra të mëdhenj: Leônidas da Silva, Ronaldo Nazário dhe Kylian Mbappé me nga 8 gola secili.

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