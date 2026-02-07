Ky është telefoni me baterinë më të fuqishme
Në një test të fundit praktik të kryer nga ekspertët e teknologjisë, u provuan 35 modele të telefonave të mençur për të parë cili telefon zgjas më gjatë me një karikim të vetëm.
Rezultatet treguan se iPhone 17 Pro Max dominon kategorinë, duke kombinuar një bateri 5088 mAh me optimizim të fuqishëm të harduerit dhe softuerit.
Ekspertët përdorën dy skenarë: shikimin e gjatë të videove me Wi‑Fi dhe ndriçim maksimal, si dhe përdorimin e përditshëm që përfshinte video-lojëra, video, rrjete sociale dhe thirrje.
Testi tregoi se kapaciteti i baterisë nuk është gjithçka – optimizimi i sistemit ka një rol po aq të rëndësishëm.
Pas iPhone 17 Pro Max, renditen iPhone 17 dhe OnePlus 15, ku ky i fundit ofron bateri më të madhe (7300 mAh), por nuk arrin të kalojë fituesin për shkak të optimizimit më pak efikas.
Ndër modelet e tjera të vlerësuara lartë janë Poco F7 Ultra, iPhone 17 Pro, disa modele Motorola dhe OnePlus.
Ky test tregon qartë: përdoruesit që kërkojnë jetëgjatësi maksimale të baterisë duhet të mendojnë jo vetëm për miliamp-orët, por edhe për efikasitetin e sistemit të telefonit.