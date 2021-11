Ky është Lulzim Sulejmani i mbijetuari nga tragjedia në Bullgari, ka ndihmuar edhe të tjerët të shpëtojnë

Ambasadori i Serbisë në Beograd, Zhellko Joviq ka vizituar në spial Lulzim Sulejmanin, i cili është me shtetësi të Serbisë dhe i cili i ka mbijetuar tragjedisë në Bullgari.

“Edhe përkundër lëndimit, ai ka ndihmuar evakuimin e udhëtarëve! Ndjehet mirë, do ta vizitojmë rregullisht, thuhet në njoftimin e ambasadës, e publikuar në tuiter. /SHENJA/

Амбасадор Јовић посетио је у болници нашег држављанина Љуљзима Сулејманија, који је јутрос повређен у страшној несрећи надомак Софије – и поред повреде, помагао је у евакуацији путника!

Добро се осећа, редовно ћемо га обилазити.

Хвала @SvetlanStoev и @MFABulgaria на помоћи. pic.twitter.com/UZkEGSulyq

— Embassy of the Republic of Serbia in Bulgaria (@SRBinBulgaria) November 23, 2021