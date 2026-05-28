Kuzeska: Shpallni referendum, le të vendosin qytetarët nëse duan që fëmijët e tyre ta paguajnë çmimin për Mickoskin
Zëdhënësja e LSDM-së, Bogdanka Kuzeska kërkon nga Qeveria të thirr një referendum në të cilët qytetarët do të vendosi vetë për të ardhmen evropiane të tyre.
“Thirrni një referendum, le të vendosin qytetarët nëse duan që fëmijët e tyre ta paguajnë çmimin për Mickoskin. Qeveria e Mickoskit pranoi se nuk ka para as për organizimin e një referendumi në të cilin qytetarët duhet të vendosin vetë për të ardhmen e tyre. Ka para vetëm për grupin kriminal të OBRM-PDUKM-së dhe tenderët e tyre kriminalë”, tha Kuzeska.
Ajo tha se për Mickoskin dhe grupin kriminal përreth tij, qytetarët duhet të paguajnë çmimin.
“Kjo është arsyeja pse Mickoski thotë “ne do ta paguajmë çmimin”. Mickoski nuk do të paguajë, ministrat dhe zyrtarët e tij me pasaporta bullgare në xhepa nuk do ta paguajnë. Qytetarët do ta paguajnë çmimin. Familjet do ta paguajnë. Të rinjtë do ta paguajnë. Mickoski dhe OBRM-PDUKM kanë qenë në pushtet për dy vjet dhe gjithçka po përkeqësohet. Pagat janë në stanjacion, çmimet janë rritur ndjeshëm dhe njerëzit mezi ia dalin mbanë. Njerëzit po përpiqen të mbijetojnë dhe të rinjtë e shohin gjithnjë e më shumë të ardhmen e tyre jashtë Maqedonisë.
Mickoski dhe VMRO gënjyen për gjithçka dhe ende gënjejnë sot. Gënjejnë se do ta “kthenin emrin”, gënjyen se Marrëveshja e Prespës ishte një tradhti, gënjyen se gjuha, kultura dhe identiteti maqedonas janë të kërcënuar. Tani po gënjejnë përsëri, se Evropa po kërcënon identitetin maqedonas.
Jo. E vetmja gjë që është vërtet në rrezik është e ardhmja e fëmijëve tanë me politikat kriminale të Mickoskit. Ai dhe banda e tij nuk e duan BE-në sepse në Evropë ka drejtësi, ka institucione dhe ka përgjegjësi për krimin dhe korrupsionin. Kjo është arsyeja pse po na mbajnë peng si një komb të tërë. Ne në LSDM nuk e kuptojmë këtë. Si nënë e dy fëmijëve, nuk mund ta pranoj këtë. Nuk mund të shikoj me qetësi ndërsa gjithnjë e më shumë prindër i dërgojnë fëmijët e tyre në aeroporte, me lot në sy, sepse nuk shohin më një të ardhme për ta këtu. Nuk dua që fëmijët e mi të rriten nesër me ndjenjën se e vetmja mënyrë për të pasur një jetë normale është të largohen nga atdheu i tyre. Dua që fëmijët e mi të jetojnë këtu. Të studiojnë këtu. Të krijojnë familje këtu. Të besojnë se mund të kenë sukses në vendin e tyre. Referendumi nuk është një çështje politike, por një çështje për familjet tona, për fëmijët tanë dhe për të ardhmen e Maqedonisë. Qytetarët duhet të vendosin vetë nëse ata, familjet dhe fëmijët e tyre janë të përgatitur të paguajnë çmimin e politikave të gabuara të Mickoskit. Ne nuk duam të paguajmë një çmim. Ne duam një të ardhme, një evropiane. Thirrni një referendum! Le të vendosin qytetarët”, thotë Kuzeska.