Kuvendi votoi Muhamet Hoxhën dhe Bekim Sali si ministra
Sot, gjatë seancës së 75-të plenare, Kuvendi i Maqedonisë së Veriut zgjodhi Muhamet Hoxhën Ministër të Mjedisit dhe Bekim Saliun Ministër për Integrime Evropiane. Menjëherë pas zgjedhjes, të dy dhanë deklarata solemne para deputetëve.
Kryeministri Hristijan Mickoski tha se Hoxha ka përvojë të gjatë në administratën shtetërore dhe në pozicione drejtuese, ndërsa Saliu ka përvojë si ministër dhe në degën legjislative.
Po sot, Kuvendi shkarkoi nga posti i Ministrit për Integrime Evropiane Orhan Murtezanin.