Kuvendi rifillon punën nesër pas pushimeve verore
Pas pushimit vjetor, deputetët e Kuvendit do të nisin zyrtarisht punën nga nesër. Kryetari i Parlamentit, Afrim Gashi, ka thirrur një takim joformal me raportuesit parlamentarë, ku do të informojë për aktivitetet aktuale në Kuvend, pas koordinimit me udhëheqësit e grupeve parlamentare.
Sipas njoftimeve zyrtare, përveç këtij brifingu me gazetarët, Parlamenti nuk ka planifikuar aktivitete të tjera për javën e ardhshme, të paktën deri të premten.
Ndërkohë, pushimi i deputetëve u ndërpre më 16 gusht, kur u thirr një seancë e jashtëzakonshme për ndryshimet në Kodin Zgjedhor. Megjithatë, propozimi nuk kaloi për shkak të mungesës së shumicës së Badinterit.
Po ashtu, më 13 gusht, Komisioni për Çështje të Zgjedhjeve dhe Emërimeve mbajti seancë dhe formoi komisionin për përzgjedhjen e kandidatëve për kryetar të Komisionit Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit.
Zakonisht, pushimi veror i Kuvendit fillon pas Festës së Ilindenit. Këtë vit, kryeparlamentari Gashi shpalli zgjedhjet lokale për datën 19 tetor, ndërsa Parlamenti pritet të mbajë seanca plenare dhe të komisioneve deri më 29 shtator, përpara nisjes së fushatës zgjedhore.
Në brifingun e fundit, Gashi kujtoi se Kuvendi është në mbledhje të përhershme, dhe në rast nevoje, deputetët mund të thirren në çdo kohë për seanca të jashtëzakonshme.