Kuvendi miraton rikonstruimin e Qeverisë, zgjidhen ministrat e rinj

Kuvendi miraton rikonstruimin e Qeverisë, zgjidhen ministrat e rinj

Kuvendi miratoi sot rikonstruimin e kabinetit qeveritar me 69 vota pro, pa asnjë votë kundër apo të përmbajtur, raporton SHENJA.

Me këtë vendim, besimin e deputetëve e morën ministrat e rinj: Jeton Shasivari (Drejtësi), Agon Ferati (Marrëdhënie ndërmjet Bashkësive), Borçe Serafimovski (Bujqësi, Pylltari dhe Ekonomi e Ujërave), Sasho Klekovski (Shëndetësi), Gjoko Velkovski (Politikë Sociale, Demografi dhe Rini), Ivan Stoilkoviq (Vetëqeverisje Lokale), Sedat Sulejmani (Kulturë dhe Turizëm) dhe Erxhan Demir (ministër pa resor).

Të gjithë kandidatët e propozuar u votuan me të njëjtën shumicë prej 69 votash pro. /SHENJA/

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