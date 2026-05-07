Kuvendi miratoi ligjin për Këshillin e Prokurorëve, pjesë e Agjendës së Reformës

Kuvendi me 64 vota “pro”, 15 “kundër” dhe asnjë “abstenim”, miratoi Projektligjin për Këshillin e Prokurorëve Publikë.

Ky ligj është pjesë e Agjendës së Reformës dhe synon të forcojë pavarësinë, profesionalizmin dhe transparencën në sistemin e prokurorisë publike.

Ministria e Drejtësisë thekson se me zgjidhjen e re ligjore reformohet mënyra e zgjedhjes së anëtarëve të Këshillit, duke vendosur kritere të qarta për ekspertizë, përvojë dhe integritet, si dhe duke futur sistem të meritës në përzgjedhje, ngritje dhe përgjegjësi disiplinore të prokurorëve.

Sipas Ministrisë, rritet ndjeshëm edhe transparenca përmes publikimit të vendimeve dhe raporteve, mbajtjes së seancave publike dhe transmetimeve të drejtpërdrejta, ndërsa për herë të parë vendoset një sistem i qartë dy-nivelësh në procedurat disiplinore me mundësi për mbrojtje gjyqësore ndaj vendimeve të Këshillit.

Ligji, i cili u miratua tre muaj pas kalimit në Qeveri, është pjesë e Agjendës reformuese me afat të BE-së deri në dhjetor 2025, të cilin vendi nuk arriti ta përmbushë në kohë.

