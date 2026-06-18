Kuvendi i RMV-së miratoi ndryshimet statutore për themelimin e tre fakulteteve të reja në UNT

Kuvendi i RMV-së miratoi ndryshimet statutore për themelimin e tre fakulteteve të reja në UNT

Gati një dekadë nga themelimi, Universiteti “Nënë Tereza” në Shkup shënoi sot një arritje historike. Në seancën e 105-të të Kuvendit të RMV-së, me 59 vota “PËR” dhe asnjë kundër, u miratuan ndryshimet dhe plotësimet e Statutit të Universitetit, duke kurorëzuar procesin e konsolidimit institucional.

Kjo reformë substanciale sjell këto përmirësime kyçe:

  • Zyrtarizimi i tre fakulteteve të reja: Fakulteti Juridik, Fakulteti Ekonomik dhe Fakulteti i Shkencave Humane.
  • Diploma në tri gjuhë: Mundësimi i lëshimit të diplomave dhe shtojcave të tyre në gjuhën shqipe, maqedonase dhe angleze.
  • Modernizimi institucional: Përditësimi i simboleve zyrtare dhe dispozitave në përputhje me kërkesat ligjore dhe standardet evropiane.

“Ky akt dëshmon pjekurinë dhe vizionin afatgjatë të UNT-së për të ndërtuar një institucion modern dhe konkurrues. Udhëheqësia e UNT-së shpreh mirënjohje të thellë për stafin akademik e administrativ, studentët dhe të gjitha institucionet qeveritare e parlamentare që kontribuan në këtë sukses të përbashkët”, thonë nga UNT.

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