Kuvendi i Maqedonisë së Veriut solli rreth 40 ligje me procedurë të shkurtuar
Kuvendi sot pasdite, në kuadër të mbledhjes së 121-të e solli Strategjinë nacionale për siguri në komunikacionin rrugor 2026-2030 dhe mbi 40 ligje me procedurë të shkurtuar, me të cilat bëhen ndryshime për shkak të harmonizimit të ligjeve ekzistuese me Ligjin për udhëheqës të lartë, raporton MIA.
Qëllimi është të vendoset një sistem i vetëm për zgjedhje, ndryshim, kushte dhe përgjegjësi të nëpunësve të lartë udhëheqës në administratën dhe fondet shtetërore, që do ta përmirësojë udhëheqjen dhe menaxhimine tyre.
Deputetët e LSDM-së votuan kundër të gjitha ligjeve, të cilat në mbledhje u votuan pa diskutim. Koordinuesi Oliver Spasovski arsyetoi se grupi i tyre parlamentar nuk i mbështet ato sepse, tha ai, 44 ligjet e propozuara kanë për qëllim harmonizimin e individëve specifikë që drejtojnë institucione dhe që nuk kanë arsim specifik në këtë fushë. Siç tha ai, kjo nuk është fare një reformë, por një qasje jashtëzakonisht e pavlerë nga Qeveria dhe ministri i Administratës Publike.
Strategjia Kombëtare e Sigurisë Rrugore 2026-2030, e cila u votua nga Parlamenti, është një dokument strategjik – një kornizë për masa dhe aktivitete të integruara që synojnë uljen e numrit të viktimave dhe lëndimeve në aksidentet rrugore dhe krijimin e një infrastrukture rrugore të sigurt, efikase dhe të qëndrueshme.
Strategjia nacionale për siguri në komunikacionin rrugor 2026-2030, e cila u votua në Kuvend, është një dokument strategjik – një kornizë për masa dhe aktivitete të integruara që synojnë uljen e numrit të viktimave dhe lëndimeve në aksidentet rrugore dhe krijimin e një infrastrukture rrugore të sigurt, efikase dhe të qëndrueshme.