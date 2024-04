Kuvendi i Frontit Evropian miraton ndryshimet kushtetuese

Pas shterjes së debatit mbi ndryshimet kushtetues, në seancën simuluese të Kuvendit të Frontit Evropan, u hedh në votim propozimi për ndryshimet kushtetues.

Me 120 vota, të gjithë deputetët njëzëri votuan që të ndodhin ndryshimet kushtetuese, me të cilat populli bullgar bëhet pjesë e Kushtetutës, si dhe në të ardhmen, presidenti të zgjedhet në Kuvend me 2/3 e votave. /SHENJA/

