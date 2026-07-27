Kuvendi e miratoi ribalancin e Buxhetit për vitin 2026

Kuvendi e miratoi ribalancin e Buxhetit për vitin 2026

Me 64 vota të deputetëve “për”, asnjë “kundër” dhe asnjë “abstenim”, Kuvendi padite e miratoi Ribalancin e plotëuar të Buxhetit për vitin 2026.

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