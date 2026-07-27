Kuvendi e miratoi ribalancin e Buxhetit për vitin 2026 July 27, 2026 Lajme, Maqedoni e Veriut, toplajm Me 64 vota të deputetëve “për”, asnjë “kundër” dhe asnjë “abstenim”, Kuvendi padite e miratoi Ribalancin e plotëuar të Buxhetit për vitin 2026. MARKETING Share Now Facebook Twitter Të ngjajshme BDI: VLEN në panik, kur nuk i ke numrat, i porosit anketat July 27, 2026 Zjarre masive në Portugali, mbi 1 mijë zjarrfikës në terren për përballimin e flakëve July 27, 2026 Valë e re e të nxehtit, zjarrfikësit luftojnë me flakët në Spanjë, 750,000 hektarë të shkrumbuar July 27, 2026 “Turqia po kontribuon në mënyrë strategjike në arkitekturën e ardhshme të sigurisë së NATO-s” July 27, 2026 Urdhërarresti i GJPN-së nuk e ndal: avioni i Netanyahut kalon sërish mbi Evropë July 27, 2026 Tre persona nga Prilepi ndalohen në Ohër, policia sekuestron drogë dhe sende të dyshuara July 27, 2026