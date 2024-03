Kuvendi e miratoi Ligjin për ndalimin e praktikave të padrejta tregtare

Kuvendi i Republikës së Maqedonisë së Veriut në seancën e sotme e miratoi Ligjin për ndalimin e praktikave të padrejta tregtare në zinxhirin e furnizimit të produkteve bujqësore dhe ushqimore. Me Ligjin rregullohen kushtet dhe mënyra se si do të bëhet tregtia e produkteve bujqësore dhe ushqimore. Aplikimi i tij, siç informojnë nga Ministria e Ekonomisë, pritet të ndikojë në uljen e çmimeve të produkteve bujqësore dhe ushqimore, e me këtë edhe në cilësinë e produkteve.

Siç theksohet në kumtesën, për herë të parë në vend është sjellë një zgjidhje e tillë ligjore, ku renditen 26 praktika të padrejta tregtare që do të rregullohen.

“Me këtë propozim-Ligj pritet të eliminohet transferimi i pajustifikuar dhe joproporcional i rrezikut ekonomik nga një partner tregtar në tjetrin; ose të imponojë një çekuilibër të konsiderueshëm në të drejtat dhe detyrimet e një partneri tregtar ndaj një tjetri. Tarifat e ngarkuara aktualisht në marrëdhëniet kontraktuale midis blerësit dhe furnizuesit, të cilat tarifa ndikojnë seriozisht në çmimin e shitjes me pakicë në dëm të konsumatorëve, do të konsiderohen si një praktikë e ndaluar tregtare e padrejtë”, sqarojnë nga Ministria.

Sipas tyre, çelësi në këtë pjesë është konvergjenca dhe harmonizimi më i madh i legjislacionit nacional me legjislacionin e shteteve anëtare të Bashkimit Evropian. Republika e Maqedonisë së Veriut është i vetmi vend nga Ballkani Perëndimor që ka transpozuar këtë Direktivë të BE-së, me qëllim të vendosjes së marrëdhënieve të drejta dhe të barabarta në lidhje me dominimin e fuqisë negociuese në tregtinë ndërmjet dy ose më shumë partnerëve të biznesit.

Me miratimin e propozim Ligjit pritet të arrihen efekte pozitive në veprimtarinë e biznesit të të gjithë operatorëve (blerës dhe furnitorë), të cilët janë aktivë në zinxhirin e furnizimit bujqësor dhe ushqimor në faza të ndryshme të prodhimit, përpunimit, tregtimit, shpërndarjes dhe shitjes me pakicë të produkteve bujqësore dhe produkteve ushqimore dhe zbatimi i duhur i ndalimeve të praktikave të padrejta tregtare në zinxhirin e furnizimit të produkteve bujqësore dhe ushqimore. Gjithashtu, zgjidhja ligjore siguron kontrolle dhe mbikëqyrje më efektive të Komisionit për Mbrojtjen e Konkurrencës, i cili merr kompetencë shtesë. Komisioni ka për detyrë që në gjashtë muajt e parë të hyrjes në fuqi të ligjit të harmonizojë të gjitha aktet e tij me dispozitat e këtij propozimi dhe të sigurojë burime të personelit të kualifikuar teknikisht dhe teknologjik për kontrollin e duhur dhe të qetë të dispozitave të parashikuara në propozimin e ligjit.

Ligji parashikon gjithashtu përqindjen e zbritjes maksimale që tregjet mund të kërkojnë nga prodhuesit dhe furnitorët, e cila tani kalon 30%-40% të çmimit.

Me këtë zgjidhje, parashikohet një listë e produkteve bujqësore dhe ushqimore ku zbritja do të kufizohet në 10% dhe në përputhje me këtë, rrjetet e supermarketeve do të konkurrojnë me njëri-tjetrin, gjë që do të ndikojë në uljen e çmimeve. Për herë të parë, Komisionit për Mbrojtjen e Konkurrencës i jepet autoriteti për të bashkëpunuar me Komisionin Evropian dhe organet e shteteve anëtare të Bashkimit Evropian në procedurat për identifikimin e praktikave të padrejta tregtare, dhe në veçanti për të shkëmbyer informacione dhe përvoja. mbi praktikat më të mira, rastet e reja dhe praktikat e reja të padrejta tregtare, praktikat e reja, si dhe masat detyruese që kryhen në procedurë për përcaktimin e praktikave të padrejta tregtare dhe dhënien e ndihmës në procedurat për përcaktimin e praktikave të padrejta tregtare që kanë dimension ndërkufitar.

Nga Ministria e Ekonomisë theksojnë se për mosrespektim të dispozitave ligjore në zgjidhjen e propozuar parashikohen gjoba deri në 20 mijë euro.

MARKETING