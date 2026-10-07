Kuvendi e miratoi Ligjin për denoncim dhe kontrollë të investimeve të drejtpërdrejta të huaja
Kuvendi, në kuadër të seancës së 125-të, miratoi Ligjin për regjistrimin dhe verifikimin e investimeve të huaja direkte me 82 vota “pro”, ndërsa u votuan edhe vendimet për shpalljen e njoftimit publik për zgjedhjen e anëtarëve të Këshillit për Mbikëqyrje Civile dhe për publikimin e një njoftimi publik për emërimin e një anëtari të Komisionit Rregullator për Energjetikë, Shërbime të Ujit dhe Shërbime për Menaxhimin e Mbeturinave Komunale.
Në seancë u pranuan katër amendamente për projektligjin e ndryshuar për auditimin shtetëror, i cili do të redaktohet dhe votohet më tej në një seancë tjetër.
Deputetët votuan edhe për amendamentet e Ligjit për furnizime publik, në lexim të parë, dhe deputetët po debatojnë për amendamentet e Ligjit për mjedisin jetësor, gjithashtu në lexim të parë.
Amendamentet e propozuara i forcojnë më tej kompetencat e Byrosë së Furnizime Publike – Byroja do të jetë në gjendje të zhvillojë shërbime web, mjete dixhitale, modele analitike dhe zgjidhje IT, duke përfshirë zgjidhje të bazuara në inteligjencën artificiale, për monitorim të automatizuar, zbulim të rreziqeve potenciale dhe parandalim të parregullsive.
Vëmendje e veçantë i kushtohet edhe profesionalizimit të zyrtarëve të prokurimit publik. Në vend të modelit aktual të ridhënies së provimit gjatë ricertifikimit, po futet koncepti i zhvillimit të vazhdueshëm profesional.
Si pjesë e Axhendës reformuese për vitin 2027 parashikohet edhe përdorimi më i gjerë i kritereve “lidhja më e mirë mes çmimit dhe cilësisë”, tek furnizimet mbi 130.000 euro.
Propozohen edhe ndryshime në procedurën ankimuese, përmes korrigjimit të kompensimeve për ankimim dhe precizim shtesë të rregullave për shoenzimet e procedurës.
Qëllimi është që të mbahet mbrojtja efektive juridike, por njëkohësisht të ulet mundësia për ankesa të pabaza me të cilat pa arsyetime anulohen procedurat.