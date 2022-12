Kuvend, vazhdon debati për propozim-buxhetin e vitit 2023

Kuvendi sot në ditën e dytë do të diskutojë për propozim buxhetin e plotësuar për vitin 2023, pasi Qeveria e miratoi tekstin pas amendamenteve të pranuara në Komisionin parlamentar amë. Për qeverinë, sipas asaj që u prezantua në ditën e parë të debatit, buxheti i propozuar është real dhe është përgjigje ndaj krizës energjetike, me mbështetjen e qytetarëve dhe ekonomisë dhe do të sigurojë një kthesë ekonomike. Nga ana tjetër, opozita vë në pikëpyetje qëndrueshmërinë fiskale dhe mendon se buxheti është manipulues, pa mbështetje adekuate në sektorët kyç.