Kuvend, Goce Naumovski u zgjodh gjykatës Kushtetues

Kuvend, Goce Naumovski u zgjodh gjykatës Kushtetues

Me 63 vota “pro”, shtatë “kundër” dhe asnjë “i përmbajtur”, deputetët në seancën e sotme e zgjodhën Goce Naumovskin për gjyqtar të ri kushtetues. Pas votimit, Naumovski dha deklaratë solemne në Kuvend, me të cilën u zotua se funksionin do ta ushtrojë me ndërgjegje dhe përgjegjësi, duke respektuar Kushtetutën dhe ligjet.

Zgjedhja e Naumovskit vjen pasi profesoresha Jadranka Daboviq-Anastasovska në dhjetor të vitit të kaluar dha dorëheqje nga funksioni i gjyqtares kushtetuese për arsye shëndetësore dhe personale.

MARKETING

Të ngjajshme

Franca në alarm, stuhia Nils shkakton përmbytje historike

Franca në alarm, stuhia Nils shkakton përmbytje historike

Kryeparlamentari Gashi takon përfaqësues të Departamentit Amerikan të Shtetit, theksohet rëndësia e harmonisë fetare dhe bashkëpunimit demokratik

Kryeparlamentari Gashi takon përfaqësues të Departamentit Amerikan të Shtetit, theksohet rëndësia e harmonisë fetare dhe bashkëpunimit demokratik

Ekipet e shpëtimit kërkojnë nëntë skiatorë të zhdukur pas ortekut në Kaliforni

Ekipet e shpëtimit kërkojnë nëntë skiatorë të zhdukur pas ortekut në Kaliforni

Hungaria vendos të pezullojë dërgesat e naftës në Ukrainë

Hungaria vendos të pezullojë dërgesat e naftës në Ukrainë

(VIDEO) Mickoski heq dorë nga avioni, LSDM: Paratë të shkojnë për rritjen e pagave

(VIDEO) Mickoski heq dorë nga avioni, LSDM: Paratë të shkojnë për rritjen e pagave

(VIDEO) Mickoski: Kam marrëdhënie të mira me të gjithë krerët e VLEN-it

(VIDEO) Mickoski: Kam marrëdhënie të mira me të gjithë krerët e VLEN-it