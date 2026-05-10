Kuvajti thotë se janë detektuar “dronë armiqësorë” në hapësirën ajrore mes tensioneve Iran-SHBA

Ministria e Mbrojtjes së Kuvajtit tha sot se “një numër dronësh armiqësorë” janë detektuar në hapësirën ajrore të vendit, ndërsa tensionet vazhdojnë të përshkallëzohen mes Iranit dhe Shteteve të Bashkuara, transmeton Anadolu.

“Dronët u trajtuan sipas procedurave të miratuara”, tha zëdhënësi i ministrisë, kolonel Saud Abdulaziz Al-Atwan, në një deklaratë të publikuar nga ushtria kuvajtiane në platformën sociale amerikane X.

Ai tha se forcat e armatosura të Kuvajtit janë “plotësisht të gatshme” për të mbrojtur sigurinë e vendit dhe për të garantuar sigurinë e qytetarëve dhe banorëve.

Tensionet rajonale janë përshkallëzuar që kur SHBA-ja dhe Izraeli nisën sulme kundër Iranit më 28 shkurt, duke shkaktuar kundërpërgjigje nga Teherani ndaj Izraelit, si dhe ndaj aleatëve amerikanë në Gjirin Persik, së bashku me mbylljen e Ngushticës së Hormuzit.

Një armëpushim hyri në fuqi më 8 prill përmes ndërmjetësimit të Pakistanit, por bisedimet në Islamabad nuk arritën të prodhonin një marrëveshje të qëndrueshme. Armëpushimi më pas u zgjat nga Donald Trump pa një afat të caktuar, duke i hapur rrugë diplomacisë për një zgjidhje të përhershme të konfliktit.

