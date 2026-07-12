Kuvajti dënon sulmet iraniane, i quan “përshkallëzim i rrezikshëm” dhe “shkelje e rëndë” e sovranitetit

Kuvajti dënon sulmet iraniane, i quan “përshkallëzim i rrezikshëm” dhe “shkelje e rëndë” e sovranitetit

Kuvajti dënoi sulmet iraniane ndaj territorit të tij, duke i quajtur “përshkallëzim i rrezikshëm” që shton tensionet dhe paqëndrueshmërinë në Lindjen e Mesme, transmeton Anadolu.

“Këto sulme pasqyrojnë një qasje armiqësore të vazhdueshme dhe të përsëritur dhe përbëjnë shkelje të rëndë” të sovranitetit të Kuvajtit, tha Ministria e Jashtme në platformën sociale amerikane X.

Duke theksuar se sulmet janë kryer në kundërshtim me të drejtën ndërkombëtare, ministria tha se Kuvajti “ruan të drejtën e plotë për të marrë të gjitha masat e nevojshme për të mbrojtur sigurinë e tij”, në përputhje me të drejtën ndërkombëtare dhe Kartën e OKB-së.

Herët të dielën, Teherani tha se ka kryer sulme ndaj objekteve ushtarake amerikane në vendet e rajonit, përfshirë Katarin, si hakmarrje ndaj sulmeve të Washingtonit kundër objektivave iraniane.

Kjo ndodhi pasi Komanda Qendrore e Ushtrisë së SHBA-së (CENTCOM) tha se kishte goditur rreth 140 objektiva në Iran, pas një tjetër sulmi iranian ndaj një anijeje tregtare në Ngushticën e Hormuzit.

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