Kush është Shaban Sallmani, i propozuari për Zëvendës Drejtor në Byronë për Siguri Publike në MPB?

Shaban Sallmani nga Gostivari është emri i propozuar për postin e Zëvendës Drejtorit në Byronë për Siguri Publike në Ministrinë e Punëve të Brendshme (MPB). Ai ka një karrierë të gjatë dhe të pasur në sektorin e sigurisë, duke shërbyer për më shumë se dy dekada në pozita të ndryshme brenda MPB-së.

Përvoja profesionale:

• Gjatë krizës së Kosovës (1999-2000), ka punuar me organizatat ndërkombëtare “Action Against Hunger” dhe “Oxfam GB” si asistent programi.

• Ka bashkëpunuar me OSBE-në në zgjedhjet parlamentare të vitit 2002.

• Ka qenë profesor në Shkollën e Mesme Ekonomike në Gostivar (2004-2005).

• Prej vitit 2007 e deri më sot, ka mbajtur pozita të rëndësishme në MPB, duke përfshirë:

• Inspektor për të huajt dhe kalimet kufitare (2006-2008).

• Kryeshef i administratës në SPB Tetovë (2008).

• Shef ndërrimi në Stacionin Policor Gostivar (2008-2015).

• Udhëheqës sektori në Departamentin Policor Gallatë (2015-2018).

• Inspektor i lartë në Departamentin e tregtisë së paligjshme të drogës (2018-2022, 2023-aktualisht).

• Inspektor i lartë në luftën kundër krimit të organizuar dhe serioz në MPB (2022-2023).

Kualifikimet dhe aftësitë:

Shaban Sallmani është njohës i gjuhës angleze dhe gjermane. Ai ka ndjekur shumë trajnime kombëtare dhe ndërkombëtare, përfshirë edhe trajnime me DEA-n amerikane. Përveç kësaj, ai është trajner kombëtar për trajnimin e zyrtarëve policorë në MPB.

Me këtë përvojë të gjerë, emërimi i tij në krye të Byrosë për Siguri Publike shihet si një lëvizje për të forcuar luftën kundër krimit të organizuar dhe për të përmirësuar sigurinë publike në vend.

MARKETING