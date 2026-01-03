Kush është Nicolas Maduro? Historia e presidentit të Venezuelës
Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, ka deklaruar se SHBA-të kanë kryer “sulme në shkallë të gjerë kundër Venezuelës” dhe kanë kapur udhëheqësin e saj, presidentin Nicolas Maduro dhe gruan e tij.
Por kush është udhëheqësi autoritar i Venezuelës?
Maduro ka qenë president i Venezuelës që nga viti 2013, duke marrë pushtetin pas vdekjes së Hugo Chavez, presidentit populist të krahut të majtë dhe mentorit të Maduros.
Maduro e filloi karrierën e tij si shofer autobusi , më pas u bë udhëheqës sindikate dhe më vonë shërbeu si ministër i jashtëm dhe zëvendëspresident i Chavezit.
Por, Maduro nuk e arriti kurrë popullaritetin e Chavezit.
Ekonomia e Venezuelës u shemb nën drejtimin e tij pas viteve të keqmenaxhimit ekonomik nga Chavezi, duke përfshirë kontrollet e çmimeve që shteruan fondet e shtetit që varen nga nafta.
Kur çmimet e naftës ranë në vitet 2010 , importet e ushqimeve dhe ilaçeve u bënë të papërballueshme.
Shtypja e parave shkaktoi hiperinflacion, duke e bërë monedhën të pavlerë. Korrupsioni dhe sanksionet ndërkombëtare rritën presionin.
Maduro iu përgjigj pakënaqësisë me shtypje.
Ai ka shtypur brutalisht protestat masive të përsëritura dhe është akuzuar për manipulim të zgjedhjeve të viteve 2018 dhe 2024.
Ideologjia e majtë ekstreme e “revolucionit bolivarian” të Chavezit dhe Maduros hedh poshtë kapitalizmin dhe hegjemoninë amerikane dhe e etiketon SHBA-në si një fuqi imperialiste.
SHBA- të kritikojnë represionin politik të Maduros dhe mohojnë legjitimitetin e tij pas akuzave për manipulim të zgjedhjeve në vitet 2018 dhe 2024.
SHBA-të i njohën kandidatët e opozitës si të zgjedhur legjitim për president.
Qeveritë amerikane e kanë akuzuar prej kohësh Venezuelën për dështimin në bashkëpunimin me përpjekjet kundër drogës mbi grupet kriminale vendase.
Trump ka shkuar më tej. Ai e fajësoi Maduron për emigracionin venezuelian në SHBA, e akuzoi atë për vjedhjen e naftës amerikane ndërsa vendi nacionalizoi industrinë e tij që nga viti 1976.
Ai ka pretenduar se Maduro vetë është një udhëheqës karteli. Ai e mohon këtë.