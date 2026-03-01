Kush është në krye të Iranit tani dhe çfarë ndodh më pas?
Pas vdekjes së udhëheqësit suprem, po bëhen pyetje se kush është në krye të Iranit.
Ali Larijani, sekretari i Këshillit Suprem të Sigurisë Kombëtare të Iranit, tha gjatë natës se sot do të vendoset një udhëheqës i përkohshëm.
Dhe sipas agjencisë shtetërore të lajmeve IRINN, kryetari i parlamentit Mohammad Bagher Qalibaf tha se vendi është “i përgatitur për momente të tilla” dhe ka “plane në vend për të gjitha skenarët” – përfshirë vdekjen e Ali Khameneit.
“Do të shihni se pasi të formohet këshilli udhëheqës, fuqia dhe integriteti i zyrtarëve, forcave mbrojtëse dhe popullit do të jenë përtej imagjinatës”, shtoi ai, shkruan skynews.
Grafiku më poshtë tregon udhëheqjen kryesore të vendit. Mediat iraniane kanë konfirmuar vdekjen e Ali Khameneit dhe Gjeneralit Mohammed Pakpour, ndërsa fati i djalit të udhëheqësit suprem nuk është i qartë.
Mbetet për t’u parë se çfarë do të ndodhë tani me regjimin – a do të shembet ai dhe a do të çojë kjo në një ndryshim të vërtetë?
Alan Eyre, bashkëpunëtor diplomatik i Institutit të Lindjes së Mesme, tha se ndryshimi i regjimit duket “mjaft i pamundur”.
“Sepse edhe nëse institucionet që po e drejtojnë këtë regjim tani shemben, nuk ka institucione të tjera në Iran me aftësitë, përvojën dhe njohuritë e nevojshme për të zënë vendin e tyre”, tha ai.
“Prandaj mendoj se po përballemi me një kolaps të mundshëm, ose të paktën me dobësimin e Republikës Islamike të Iranit”, shtoi Eyre.