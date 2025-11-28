Kush e shpenzon më së shumti baterinë e telefonit tuaj?
Ndërmjet kërkesës në rritje për aplikacione të mbështetura nga inteligjenca artificiale, ekranet që janë gjithmonë të ndezur dhe çipeve që konsumojnë shumë energji, edhe telefonat më efikasë shpesh mbarojnë baterinë para fundit të ditës.
Prodhuesit punojnë për të optimizuar përdorimin e energjisë – shohim adoptimin e hershëm të baterive silikoni-karboni, softuer më të mençur për menaxhimin e energjisë dhe sisteme karikimi më të shpejtë që lejojnë përdorimin më të gjatë të telefonit “pa ndërprerje”.
Megjithatë, nëse nuk i kushtoni vëmendje mënyrës se si e përdorni, të gjitha këto inovacione nuk do t’ju shpëtojnë nga paniku i pasdites kur bateria është e shkretë. Pra, si të nxjerrim maksimalisht nga bateria e telefonit sot, qoftë që përdorni një Galaxy premium ose një Redmi të mesëm? Duket se disa rregullime mund të bëjnë ndryshime të mëdha.
Aplikacionet në sfond dhe sinkronizimi i paautorizuar
Armiku më i madh i telefonit tuaj shpesh janë aplikacionet që nuk i shihni fare. Rrjetet sociale, pajisjet për gjurmimin e aktivitetit fizik dhe madje edhe tastiera mund të shpenzojnë baterinë në sfond pa e kuptuar. Shikoni statistikat e konsumit të baterisë (në Cilësimet > Bateria) dhe identifikoni se çfarë përdor më shumë energji. Çaktivizoni aktivitetin në sfond për gjithçka që nuk është e nevojshme.
Gjithashtu, kontrolloni me kujdes shërbimet e sinkronizimit automatik si Gmail, aplikacionet e kalendarit dhe ruajtja në cloud. Nëse telefoni juaj dridhet çdo pesë minuta për një përditësim të ri, ka shumë mundësi që po shpenzon energji në sfond. Ulni frekuencën e sinkronizimit ose çaktivizojeni plotësisht për aplikacionet më pak të rëndësishme.
Adoptimi i zakonit më të mençur të karikimit
Shumica e smartfonëve tani kanë një lloj mbrojtjeje për shëndetin e baterisë, qoftë “Optimizim karikimi” në iPhone ose “Mbrojtja e baterisë” në Android. Këto sisteme shtyjnë karikimin mbi 80–85 për qind derisa ju realisht të keni nevojë për bateri të plotë, duke ndihmuar në ruajtjen e shëndetit të saj afatgjatë. Sigurohuni që kjo opsion të jetë aktivizuar.
Nëse telefoni juaj e mbështet, karikimi pa tela ose ndarja e energjisë është praktik, por pak më pak efikas. Përdorni karikimin me kabllo kur jeni në shtëpi ose në tryezën e punës. Përveç rasteve urgjente, shmangni karikimin e shpejtë të vazhdueshëm. Është i shkëlqyer për emergjenca, por karikimi më i ngadaltë gjeneron më pak nxehtësi dhe shkakton më pak konsum gjatë kohës.