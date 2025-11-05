Kush do të jetë liderë i VLEN-it dhe a do ishte kthyer në BDI? Ja çfarë thotë Mexhiti
Kryetari i Çairit, Izet Mexhiti, në emisionin “Debat në Shenja”, i pyetur se kush do të jetë kryetari i koalicionit VLEN, tha se kanë mbajtur mbledhje kryesia e koalicionit ku janë diskutuar zhvillimet e fundit.
Ai tha se këto muajt e fundit 90% gjithë eksponentëve të VLEN-it, kanë folur për VLEN-in dhe një 10% ka përmendur partitë, LD, Besë, Alternativë, ASH.
“Ne kemi vendosur ta bëjmë VLEN-in në mënyrë spontane, prej poshtë lartë, pra duke kontribu në këtë mënyrë që në vazhdimësi të flitet për VLEN-in, dhe jo për subjektet individuale. E dyta VLEN-i ka komisionin kadrovik të përbashkët, qendrën mediale të përbashkët, kryesin qendrore të përbashkët, pra dalëngadalë vijmë deri te unifikimi i shëndetshëm i VLEN-it, duke përfundu edhe me një lider”, deklaroi Mexhiti.
Mexhiti tha se kërkesë e qytetarëve e votuesve të VLEN-it është që VLEN-in dëshirojnë ta shohin si një subjekt.
Mexhiti u pyet nëse nuk pranohet si lider i VLEN-it a do të ishte kthyer në BDI, ndërsa u përgjgij duke thënë se për të kapitulli i BDI-së është i mbyllur.
“E dyta që dua të them unë në VLEN nuk kam shku që a bohem lider a jo, mua më ka interesu të kontribuoj në unifikimin e opozitës shqiptare sjelljen e ndryshimit tek shqiptarët dhe më mjafton edhe kështu siç jam. Edhe nëse nuk do jem lider unë do jem pjesë e VLEN-it dhe kontribuues i VLEN-it”, deklaroi Mexhiti në emisionin “Debat në Shenja”.