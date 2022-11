Kurti udhëton për në Bruksel, nesër takohet me Vuçiqin

Kryeministri i Kosovës Albin Kurti, do të udhëtojë sot për në Bruksel.

Ai nesër do të takohet me presidentin e Serbisë Aleksandar Vuçiq.

Lajmi u konfirmua për media nga zëdhënësi i Qeverisë së Kosovës Përparim Kryeziu.

“Kryeministri Kurti udhëton sot për në Bruksel, ndërkaq takimi ndërmjet kryeministrit Kurti dhe z. Vuçiq është konfirmuar për nesër, ditë e hënë”, tha Kryeziu.