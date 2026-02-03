Kurti takoi Ambasadorin e Turqisë në Kosovë, Angili

Kurti takoi Ambasadorin e Turqisë në Kosovë, Angili

Kryeministri në detyrë i Republikës së Kosovës, Albin Kurti, ka pritur në takim Ambasadorin e Republikës së Turqisë në Kosovë, Sabri Tunç Angili, me të cilin ka diskutuar për thellimin e mëtejmë të partneritetit bilateral, transmeton Anadolu.

Zyra e Kryeministrit njofton se kryeministri Kurti ka vlerësuar bashkëpunimin e deritanishëm, veçanërisht në fushën e sigurisë dhe mbrojtjes, si dhe rolin e rëndësishëm të Turqisë në misionin e NATO-s në Kosovë, përfshirë komandën e KFOR-it.

Kurti ka theksuar se ky bashkëpunim në fushën e mbrojtjes do të vazhdojë edhe në të ardhmen dhe ka falënderuar ambasadorin Angili dhe Republikën e Turqisë për gatishmërinë dhe partneritetin.

Në takim është trajtuar edhe raporti në fushën e ekonomisë dhe tregtisë ndërmjet dy shteteve ku në këtë drejtim është diskutuar për mundësinë e organizimit të një forumi të biznesit, i cili pas forumit të parë që u mbajt në Stamboll në qershor të vitit 2024, këtë vit do të mund të organizohet në Prishtinë.

Ambasadori Angili e ka uruar kryeministrin për fitoren në zgjedhjet e 28 dhjetorit 2025.

Kryeministri Kurti e ka falënderuar ambasadorin për takimin dhe komunikimin e vazhdueshëm dhe për ftesën e Republikës së Turqisë për pjesëmarrje në Forumin Diplomatik në Antalya.

MARKETING

Të ngjajshme

Gjykata Speciale: Fjalët përmbyllëse dhe vlerësimi i secilës provë më 9 shkurt

Gjykata Speciale: Fjalët përmbyllëse dhe vlerësimi i secilës provë më 9 shkurt

Apple shpalli “luftë” ndaj operatorëve – ky opsion do t’ju shpëtojë

Apple shpalli “luftë” ndaj operatorëve – ky opsion do t’ju shpëtojë

BOTA NË FOKUS | Epstein – Dosja që po përndjek Shtëpinë e Bardhë

BOTA NË FOKUS | Epstein – Dosja që po përndjek Shtëpinë e Bardhë

Shtëpia e Bardhë: Rusia, Ukraina dhe SHBA-të do të zhvillojnë takim trepalësh në Abu Dhabi të mërkurën

Shtëpia e Bardhë: Rusia, Ukraina dhe SHBA-të do të zhvillojnë takim trepalësh në Abu Dhabi të mërkurën

Djali i Muamar Gadafit, Saif al-Islam, vri’tet në qytetin Zintan të Libisë

Djali i Muamar Gadafit, Saif al-Islam, vri’tet në qytetin Zintan të Libisë

Spanja do të ndalojë platformat e mediave sociale për fëmijët nën moshën 16 vjeç

Spanja do të ndalojë platformat e mediave sociale për fëmijët nën moshën 16 vjeç