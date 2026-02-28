Kurti: S’ka konsensus me PDK-në për presidentin, dalim me kandidatin tonë

Kryeministri Albin Kurti ka zhvilluar takim me kryetarin e Partia Demokratike e Kosovës (PDK), Bedri Hamza, ku po diskutohet për çështjen e zgjedhjes së presidentit të vendit.

Pas takimit, Kurti deklaroi se nuk ka pasur ndonjë kandidat/e konsensuale me PDK-në. Megjithatë, ai e konsideroi pozitive faktin që PDK të ketë kandidatin e saj për postin e presidentit.

Kreu i Lëvizja Vetëvendosje (LVV) sqaroi se, në mungesë të një propozimi konsensual të pranueshëm ndërmjet partive, do të ketë propozime partiake nga LVV.

“LVV është subjekti më i madh në Kosova e pasluftës dhe nuk e kemi të vështirë të gjejmë kandidatë. Besoj se vështirësia nuk është të gjejmë kandidatin, por hapat që na presin në vijim. Uroj që sa më shpejt ta kalojmë këtë sfidë dhe ta zbatojmë programin qeverisës”, deklaroi Kurti.

Procesi për zgjedhjen e presidentit mbetet çështje kyçe për funksionimin institucional dhe stabilitetin politik të vendit.

 

