Kurti për çështjen e Presidentit: Ne këtë nuk mund ta bëjmë vetëm

Kurti për çështjen e Presidentit: Ne këtë nuk mund ta bëjmë vetëm

Kryeministri në detyrë, Albin Kurti, ka deklaruar se pas përfundimit të procesit të numërimit dhe certifikimit të rezultateve zgjedhore, prioritet do të jetë konstituimi sa më i shpejtë i institucioneve të legjislaturës së re, ndërsa ka theksuar se për zgjedhjen e presidentit ose presidentes nevojitet bashkëpunimi me opozitën..

Kurti tha se fillimisht duhet të përmbyllet procesi zgjedhor, para se të nisin hapat për formimin e institucioneve të reja.

“Tash është duke u përmbyllur procesi i numërimit të të gjitha votave, andaj le të presim këto ditë. Nuk e di a do të ketë ankesa, bëhet certifikimi, dhe natyrisht që ne jemi të interesuar që pa humbur kohë të hyjmë në fazën e ardhshme që është konstituimi i institucioneve të legjislaturës së 11-të, sa më shpejt aq më mirë”, tha ai.

Duke folur për procesin e zgjedhjes së presidentit ose presidentes, Kurti tha se Lëvizja Vetëvendosje nuk mund ta realizojë e vetme këtë proces dhe se do të kërkohet bashkëpunim me partitë opozitare.
Kurti tha se edhe në të kaluarën ka pasur oferta për bashkëpunim nga ana e Vetëvendosjes, por sipas tij ato janë refuzuar nga partitë opozitare.

“Nuk kanë munguar ofertat në të kaluarën nga ana jonë. Çasja jonë është konstruktive, është kreative, është aktive, por shpresoj që kësaj radhe do të ndryshojë çasja e opozitës dhe propozimeve tona, sikurse herën e kaluar që iu përgjigjën me refuzime, nuk do të kenë më pjesë të identitetit që na bëri t’i quajmë bllok opozitar. Sepse e keni parasysh, ofruam bashkëqeverisje, thanë jo. Domethënë, me 15 deputetë ofruam katër ministri dhe zëvendëskryeministrin, refuzuan… Pra, a e kuptoni. Për të ecur përpara ka nevojë që të përfundojë sjellja refuzuese e opozitës, ndërkohë që ne e kemi në karakterin tonë si lëvizje, prej se ekzistojmë, po i bëjmë 21 vjet këtë muaj që të jemi, edhe njëherë po e ritheksoj kreativ, konstruktiv, aktiv”, tha ai.

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