Kurti: Nuk është përmbushur kriteri prej 60 ditësh për t’u shpërndarë Kuvendi
Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, ka deklaruar se është informuar përmes mediave për dekretin lidhur me shpërbërjen e Kuvendit të Kosovës.
Në një konferencë për media, Kurti shprehu keqardhje për mungesën e pjesëmarrjes së deputetëve të opozitës në seancën e Kuvendit të mbajtur për zgjedhjen e presidentit të vendit.
Ai bëri të ditur se për këtë çështje i është drejtuar Gjykatës Kushtetuese të Kosovës, duke kërkuar interpretim lidhur me procedurat kushtetuese.
