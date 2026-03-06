Kurti: Nuk është përmbushur kriteri prej 60 ditësh për t’u shpërndarë Kuvendi

Kurti: Nuk është përmbushur kriteri prej 60 ditësh për t’u shpërndarë Kuvendi

Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, ka deklaruar se është informuar përmes mediave për dekretin lidhur me shpërbërjen e Kuvendit të Kosovës.

Në një konferencë për media, Kurti shprehu keqardhje për mungesën e pjesëmarrjes së deputetëve të opozitës në seancën e Kuvendit të mbajtur për zgjedhjen e presidentit të vendit.

Ai bëri të ditur se për këtë çështje i është drejtuar Gjykatës Kushtetuese të Kosovës, duke kërkuar interpretim lidhur me procedurat kushtetuese.

