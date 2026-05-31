Kurti me mesazh të fortë: Kur e ke komshiun e keq, duhet me pas pushkën plotë!
Kryeministri në detyrë, Albin Kurti në intervistën e tij në “Politiko” foli edhe për investimet në ushtri gjatë mandatit të tij qeverisës.
Ai u shpreh se, investimin në ushtri nuk e bën me dëshirë, por si pasojë e qasjes së Serbisë ndaj Kosovës.
Mes tjerash, ai u shpreh se, "mirëpo kur e ke komshiun e keq, duhet me pas pushkën plotë".
“Unë si socialdemokrat, nuk jam militarist. Unë nuk investoj në ushtri me qejf, mirëpo kur e ke komshiun e keq, duhet me pas pushkën plotë”.