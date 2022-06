Kurti: Me marrëveshjet Kosovë-Shqipëri është lehtësuar jetesa e qytetarëve

Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, deklaroi se me marrëveshjet mes qeverive të Kosovës dhe Shqipërisë, jetesa e qytetarëve në të dy anët e kufirit është lehtësuar, e vendet janë zhvilluar.

Ai, në fjalimin hyrës në mbledhjen e përbashkët Kosovë – Shqipëri, që po mbahet në Prishtinë, u shpreh i kënaqur me zbatimin e marrëveshjeve, duke shtuar se ato që do të nënshkruhen sot, do të ndikojnë edhe më tej në thellim të bashkëpunimi.

“Jam i kënaqur të njoftoj se po zbatohen të gjitha marrëveshjet, me to është lehtësuar jeta e qytetarëve në fusha të ndryshme”, ka thënë Kurti. /Kohanet