Kurti: Me hajna nuk ka shtet me hajna, nuk ka as komunë
Lëvizja Vetëvendosje ka mbajtur sonte tubim zgjedhor me qytetarët në Lipjan.
Kjo parti në zgjedhjet për kryetar të ri të komunës së Lipjanit garon me Ilir Qeriqin.
Kryetari i Lëvizjes Vetëvendosje, njëherësh kryeministër në detyrë, Albin Kurti ka kërkuar nga qytetarët e Lipjanit që në zgjedhjet e së dielës të dalin dhe të votojnë për kandidatët e kësaj partie.
“Kaq shumë buzëqeshje në fytyrë dhe kaq shumë fytyra të ndritura tregojnë se çfarë është rezultati i kësaj të diele në Lipjan. Këto tregojnë Lipjanin e pret një katërvjeçar i buzëqeshur dhe i ndritshëm, andaj edhe buzëqeshja në fytyrat e tuaja dhe gjithë ky ndriçim është buzëqeshje nga ardhmëria. Tashmë po e dini rezultatin e 12 tetorit… Me hajna nuk ka shtet me hajna, nuk ka as komunë dhe ndryshimi i madh që ka përfshirë Kosovën e ka anashkaluar Lipjanin, por është shansi i fundit është që këtë ta bëni edhe në Lipjan duke votuar LVV numër 105 dhe Ilir Qeriqin për kryetar komune”, tha Kurti.
Kurti tha se nën qeverisjen e Ilir Qeriqit do të ketë furnizim stabil me ujë të pijes, banim të përballueshëm për çiftet e reja, fabrikë për riciklim të mbeturinave, infrastrukturë të re duke thënë se Lipjani ka potencial të madh zhvillimi.
Në qendër të programit të VV-së, ai tha se janë shërbimet cilësore në çdo fushë, përfshirë transformimin e shëndetësisë, zgjatjen e orarit të punës nëpër QKMF-të e komunës së Lipjanit, shërbime urgjente 24 orë, mbështetje për fermerët me sera, zhvillim modern në fushën e arsimit.