Kurti kërkon hetim nga Policia e Prokuroria: Exit Pollet në Mitrovicë nuk ishin huqje, por cenim i zgjedhjeve të lira
Albin Kurti ka kërkuar hetim për Exit Pollet e Mitrovicës.
Ai tha se ishte cenim i votës së lirë.
“Ajo që ndodhi më 12 tetor rreth raportimeve për Mitrovicën, duhet hetuar e hulumtuar. Nuk bëhet fjalë për huqje, por për ingjiniering të paramenduar, ndërhyrje flagrante në proces. Exit Pollet e prezantuara gabimisht me 16% dallim nga më shumë se një organizatë, për të njëjtën komunë, postimi i lajmeve të rreme se kush ishte fituesi ende pa u mbyllur vendovtimet, nuk janë thjeshtë huqje, është cenim i demokracisë, zgjedhjeve të lira, integritetit e sigurisë. I ftoj organet e sigurisë e drejtësisë të merren me këtë çështje”, tha Kurti.